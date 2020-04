P.League - Les clubs militent pour une reprise de l'entraînement mi-mai

Comme dans les autres grands championnats européens, la fin de saison en Premier League est source de nombreuses interrogations. Alors que les avis divergent entre les clubs, ceux-là semblent s'entendre sur un point : celui de la reprise de l'entraînement collectif. D'après les informations du Daily Mail, les écuries de Premier League souhaiteraient retrouver le chemin de l'entraînement à partir du 18 mai prochain et elles ont confirmé qu'elles souhaitaient disputer l'intégralité des matchs restants.

Ainsi, la reprise du championnat pourrait se faire à compter du 8 juin, trois semaines après le retour à l'entraînement. Toutefois, les clubs sont dépendants des décisions gouvernementales et doivent rester confinés pour le moment. Enfin, alors que certains clubs souhaitent à tout prix terminer la saison avant le 30 juin, les clubs du Big Six, directement concernés par une possible qualification en Coupe d'Europe, veulent impérativement disputer toute la saison.