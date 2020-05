P.League - Les règles drastiques imposées aux joueurs à la reprise du championnat

Alors que la Bundesliga doit fixer la date de la reprise ce jeudi, le championnat anglais devrait reprendre, sauf revirement de situation, à compter du mois de juin. Et pour préparer ce retour à la compétition, la Ligue Anglaise travaille déjà sur les règles strictes qui seront mises en place pour protéger les joueurs et limiter la propagation du coronavirus. D'après le Telegraph, des mesures drastiques devraient être prises.

Ainsi, en plus des matchs à huis clos au moins jusqu'à la fin de cette saison, les 22 acteurs n'auront pas de poignée de main avant les rencontres. Les footballeurs n'auront pas le droit, non plus, de cracher sur le terrain ni de partager leur bouteille d'eau avec leurs coéquipiers. À la fin du match, les traditionnels échanges de maillots seront interdits, tout comme les célébrations collectives après un but.