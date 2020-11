P.League - Liverpool accroché dans les dernières minutes à Brighton

Dans le cadre de la 10ème journée de Premier League, Liverpool a été acroché (1-1) dans les dernières minutes sur la pelouse de Brighton. Les hommes de Klopp prennent néanmoins provisoirement la tête du championnat.

Une histoire de pénalty. Après sa défaite mercredi (0-2) face à l'Atalanta en Ligue des Champions, Liverpool a connu un nouvel accroc cet après-midi face à Brighton. La rencontre débute mal pour le club de la Mersey puisque Williams concède un pénalty à la 20ème minute de jeu. Heureusement pour les champions en titre, Maupay frappe à côté du but d'Alisson. Un premier avertissement pour Liverpool qui va ensuite voir le but de Salah être refusé par la VAR pour une histoire de millimètres (35ème). À l'heure de jeu, Diogo Jota va toute fois permettre aux Reds de prendre les devants. Servi par Salah, le portugais crochète deux défenseurs adverses avant d'envoyer une frappe croisée petit filet pour sortir Liverpool d'un mauvais pas.

Sadio Mané pense mettre son équipe à l'abri après un but de la tête (84ème), mais son but est refusé par la VAR pour un hors-jeu cette fois évident. Et alors qu'on se dirigeait vers une victoire de Liverpool, Robertson est coupable d'une petite faute sur Welbeck (92ème). Après intervention de la VAR, Brighton bénéficie d'un pénalty et Gross ne manque pas l'opportunité : 1-1 score final.

LES RÉSULTATS DE LA 10E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 27 novembre

Crystal Palace - Newcastle: 0-2

Samedi 28 novembre

Brighton - Liverpool : 1-1

16 heures : Manchester City - Burnley

18 heures 30 : Everton - Leeds

21 heures : West Bromwich Albion - Sheffield United

Dimanche 29 novembre

15 heures : Southampton - Manchester United

17 heures 30 : Chelsea - Tottenham

20 heures 15 : Arsenal - Wolverhampton

Lundi 23 novembre