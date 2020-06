P.League - Liverpool cale à Everton dans le derby de la Mersey

Après plus de trois mois sans jouer, Liverpool a connu un redémarrage délicat lors du derby de la Mersey face à Everton, disputé ce dimanche soir à Goodison Park. Au sortir d'une prestation d'ensemble somme toute assez décevante, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pu faire mieux qu'un match nul et vierge (0-0), en cette 30ème journée de Premier League. Avec Mohamed Salah diminué et laissé sur le banc de touche au coup d'envoi, les Reds ont eu du mal à développer leur jeu, d'ordinaire si flamboyant.

Les Toffees, à la maison, auraient même pu s'imposer en fin de partie avec un peu plus de réussite. Suite à ce résultat de parité, Liverpool ne pourra pas être titré ce lundi et devra encore patienter avant de mettre la main sur une couronne qu'il attend depuis 30 ans. Au classement, les Reds comptent 83 points, soit 23 unités d'avance sur Manchester City, deuxième (60 points). Les Citizens de Pep Guardiola accueilleront Burnley, lundi soir (21 heures, Etihad Stadium), en clôture de cette 30ème levée.

Premier League - 30e Journée Everton 0 - 00 - 0 Liverpool

LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 19 juin

Norwich City - Southampton : 0-3

Tottenham - Manchester United : 1-1

Samedi 20 juin

Watford - Leicester City : 1-1

Brighton & Hove Albion - Arsenal : 2-1

West Ham - Wolverhampton : 0-2

Bournemouth - Crystal Palace : 0-2

Dimanche 21 juin

Newcastle - Sheffield United : 3-0

Aston Villa - Chelsea : 1-2

Everton - Liverpool : 0-0

Lundi 22 juin