P.League - Liverpool chute à domicile face à Burnley !

Liverpool n'y arrive plus. À l'occasion de la 18ème journée de Premier League, les Reds se sont inclinés (0-1) chez eux face à Burnley. Dominateurs, les hommes de Jürgen Klopp sont tombés sur un excellent Nick Pope auteur de six arrêts déterminants. Le gardien des Clarets a tout de même eu de la réussite sur une frappe d'Origi venue s'écraser sur sa barre transversale juste avant la pause (44ème). Incapable de trouver la faille, Liverpool va se faire punir en fin de match. Alisson fauche Barnes dans la surface et l'arbitre de la rencontre désigne le point de pénalty. L'attaquant anglais se charge lui même de la sentence d'une frappe ras du poteau (83ème). Les coéquipiers de Mané ne se relèveront pas et enchaînent un cinquième match sans victoire en Premier League. Une contre performance de plus qui oblige les Reds à rester quatrième du championnat, six points derrière le leader Manchester United.

Premier League - 18e Journée Liverpool 0 - 10 - 0 Burnley 83' A. Barnes (P.)



LES RÉSULTATS DE LA 18E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 12 Janvier

Sheffield - Newcastle : 1-0

Wolverhampton - Everton : 1-2

Mercredi 13 Janvier

Manchester City - Brighton : 1-0

Aston Villa - Tottenham : reporté

Jeudi 14 Janvier

Arsenal - Crystal Palace : 0-0

Mardi 19 Janvier

West Ham - West Bromwich : 2-1

Leicester - Chelsea : 2-0

Mercredi 20 Janvier

Fulham - Manchester United : 1-2

Leeds - Southampton : reporté

Jeudi 21 Janvier