P.League - Liverpool chute face à Brighton !

Liverpool chute face à Brighton ! Dans son enceinte d'Anfield, les Reds n'ont pas réussi à trouver la faille face au quinzième de Premier League. Pire, les Reds se sont fait surprendre au retour des vestiaires par un but d'Alzate (56ème). Côté gauche, Solly March adresse un centre au second poteau pour Dan Burn, qui remet en retrait pour l'attaquant. Ce dernier reprend de volée et trompe Kelleher (22 ans), le remplaçant d'Alisson Becker.

Cette défaite ne fait clairement pas les affaires de Jürgen Klopp et ses hommes, qui sont quatrièmes du championnat. Avec ce revers, combiné à la victoire du leader Man City en début de soirée, Liverpool compte désormais sept points de retard sur les Mancuniens. Le match entre les deux formations, dimanche, est désormais très important pour la course au titre.

Premier League - 22e Journée Liverpool 0 - 10 - 0 Brighton & Hove Albion 56' S. Alzate



LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 2 Février

Wolverhampton - Arsenal : 2-1

Sheffield United - West Bromwich : 2-1

Manchester United - Southampton : 9-0

Newcastle - Crystal Palace : 1-2

Mercredi 3 Février

Burnley - Manchester City : 0-2

Fulham - Leicester : 0-2

Leeds - Everton : 1-2

Liverpool - Brighton : 0-1

Aston Villa - West Ham : 1-3

Jeudi 4 Février