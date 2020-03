P.League - Liverpool déjà champion ce week-end si...

Liverpool, largement en tête de la Premier League avec 82 points au compteur, a vu un record lui échapper après sa défaite sur le terrain de Watford (3-0). En effet, le record d'invincibilité sur une saison de Premier League appartiendra toujours à Arsenal à l'issue de la saison. Mais, les Reds pourraient battre un nouveau record, celui d'être l'équipe sacrée championne d'Angleterre le plus tôt dans une saison de Premier League. Pour battre ce record de précocité plusieurs options s'offrent aux hommes de Jürgen Klopp.

Liverpool a 25 points de plus que son dauphin, Manchester City. Ainsi, si les Skyblues ne prennent que 3 points sur leurs deux prochains matchs (contre Arsenal mercredi à 20h30 puis contre Burnley ce week-end), une victoire des Reds contre leur rivaux à Everton (lundi à 21h00) leur offrirait le titre. Liverpool pourrait ainsi battre le record de Manchester United, qui avait été sacré champion à 5 journées de la fin du championnat en 2001. Autre option envisageable, en perdant ses deux prochains matchs, City offrirait directement le record de précocité au leader actuel de Premier League. Enfin, si Virgil van Dijk et ses coéquipiers gagnent leurs deux prochains matchs, le titre de champions sera assuré après la 31ème journée. Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant de voir Liverpool soulever le trophée attendu depuis 30 ans, avec potentiellement à la clé, un nouveau record.