P.League - Liverpool domine Chelsea

Liverpool enchaine ! Après sa victoire 4-3 sur Leeds la semaine passée, les Reds ont dominé Chelsea, ce dimanche, dans ce choc de la 2ème journée. En supériorité numérique durant 45 minutes (Christensen a été exclu à la 45ème), les Reds ont fait le travail en deuxième mi-temps avec deux buts en 4 minutes de Sadio Mané.

Le Sénégalais a d'abord débloqué la rencontre à la 50ème sur un bon centre de Roberto Firmino. Une réalisation qui vient concrétiser la domination du club de la Mersey et surtout un mouvement collectif de grande classe. Quelques secondes plus tard, il profite d'une relance catastrophique de Kepa pour intercepter et marquer dans le but vide ! Un deuxième but qui va motiver, encore plus, Frank Lampard à passer la vitesse supérieure pour Edouard Mendy (Rennes). Dans le dernier quart d'heure, Chelsea a l'occasion de réduire la marque sur un pénalty provoqué par Timo Werner à la suite d'un accrochage de Thiago Alcantara mais Jorginho perd son duel face à Alisson (75ème). Liverpool remporte ce premier choc en Premier League !

LES RÉSULTATS DE LA 2E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 19 septembre

Everton - West Bromwich Albion : 5-2

Leeds United - Fulham : 4-3

Manchester United - Crystal Palace : 1-3

Arsenal - West Ham : 2-1

Dimanche 20 septembre

Southampton - Tottenham : 2-5

Newcastle - Brighton & Hove Albion : 0-3

Chelsea - Liverpool : 2-0

20 heures : Leicester City - Burnley

Lundi 21 septembre