P.League - Liverpool écrase Crystal Palace et fait un pas de plus vers le titre !

Ce soir, le leader de Premier League, Liverpool, recevait Crystal Palace pour le compte de la 31ème journée de championnat. Une victoire écrasante 4-0 des hommes de Jürgen Klopp qui leur permet de se rapprocher encore un peu plus du titre de champion tant attendu. Après un début de match marqué par un certain manque de justesse technique, Trent Alexander-Arnold débloque la situation en inscrivant un magnifique coup franc (23ème). Juste avant la mi-temps, Mohamed Salah vient doubler la mise (44ème) sur une somptueuse passe lobée de Fabinho, dans le dos de la défense. L’Egyptien n’a plus qu’à contrôler le ballon de la poitrine et à crucifier le gardien, Wayne Hennessy, d’un plat du pied. Et les choses ne vont pas en s’arrangeant pour les Eagles lors du second acte. Fabinho se fait à nouveau remarquer, cette fois-ci dans le rôle du buteur. Seul à environ 30 mètres du but, il déclenche une frappe sublime, coup du pied, qui vient se loger dans le petit filet du gardien (55ème). Puis, à la 69ème, sur une superbe ouverture de Salah en une touche de balle, Sadio Mané vient tromper le gardien d’un plat du pied, 4-0 pour Liverpool.

Les hommes de Roy Hodgson, 9èmes ce soir (42 points), n’ont pas su profiter de la défaite de Sheffield face à Manchester United (3-0) pour s’emparer de la 8ème place et revenir à hauteur de Tottenham. Ils perdent surtout l’indispensable Wilfried Zaha, sorti sur blessure dès la 15ème minute de jeu. Après ce succès, les supporters de Liverpool garderont très certainement un œil attentif sur la rencontre entre Chelsea et Manchester City. En effet, un nul ou une défaite des Citizens assurerait aux Reds (86 points) d’être sacrés champions d’Angleterre 2019-2020.

Premier League - 31e Journée Liverpool 4 - 02 - 0 Crystal Palace T. Arnold 23'

Mohamed Salah 44'

Fabinho 55'

S. Mané 69'



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 23 juin

Leicester - Brighton & Hove Albion : 0-0

Tottenham - West Ham : 1-0

Mercredi 24 juin

Norwich - Everton : 0-1

Newcastle - Aston Villa : 1-0

Wolverhampton - Bournemouth : 1-0

Manchester Utd - Sheffield Utd : 3-0

Liverpool - Crystal Palace : 4-0

Jeudi 25 juin

19h : Southampton - Arsenal

19h : Burnley - Watford

21h15 : Chelsea - Man City

