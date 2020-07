P.League - Liverpool enchaîne face à Brighton !

À Liverpool, la gueule de bois liée au titre déjà remporté n'a pas duré très longtemps. Après avoir pris une gifle face à Manchester City (0-4) jeudi, les Reds ont retrouvé le chemin de la victoire dimanche contre Aston Villa (2-0). Et les Reds, désormais en chasse des 100 points à l'issue de la saison, ont enchainé avec un deuxième succès consécutif ce mercredi face à Brighton (3-1). Et les fans du club de la Mersey n'avaient pas intérêt d'être en retard ! En effet, les hommes de Jürgen Klopp ont rapidement trouvé la faille par l'intermédiaire de Mohamed Salah (6ème). Brighton n'a pas réussi à rentrer dans sa rencontre et va même encaisser un second but deux minutes plus tard par l'intermédiaire de Jordan Henderson (8ème). Au fur et à mesure de la première période, les locaux vont toutefois parvenir à se montrer menaçants et réduire la marque, juste avant la pause (Trossard, 45ème).

Mais en seconde période, la machine Liverpool se remet facilement en marche et prive l'adversaire de ballons. À force de pousser, les Reds vont se donner de l'air et faire le break, encore une fois par l'intermédiaire de Salah (76ème). Le Pharaon trouve la faille de la tête, sur un corner parfaitement tiré par Robertson au premier poteau ! Avec cette victoire, Liverpool peut encore viser la barre des 100 points en Premier League puisqu'ils ont 8 points à obtenir en 4 matchs.

Premier League - 34e Journée Brighton & Hove Albion 1 - 31 - 2 Liverpool L. Trossard 45'

6' Mohamed Salah

8' J. Henderson

76' Mohamed Salah



LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 7 juillet

Crystal Palace - Chelsea : 2-3

Watford - Norwich : 2-1

Arsenal - Leicester : 1-1

Mercredi 8 juillet

Man City - Newcastle : 5-0

Sheffield Utd - Wolverhampton : 1-0

West Ham - Burnley : 0-1

Brighton - Liverpool : 1-3

Jeudi 9 juillet