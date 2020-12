P.League - Liverpool explose Crystal Palace 7-0 ! (résumé)

En ouverture de la 14ème journée de Premier League, le leader Liverpool s'est imposé (0-7) sans trembler face à Crystal Palace. Grâce à cette victoire les hommes de Klopp restent en tête.

Liverpool enchaîne. Après sa victoire (2-1) face à Tottenham, c'est cette fois Crystal Palace qui a subi la loi des joueurs de la Mersey. Les champions d'Angleterre en titre n'ont laissé aucun suspens dans cette partie en ouvrant le score dès la troisième minute de jeu. Dos au jeu, Mané parvient à se retourner pour trouver Minamino en retrait. Le japonais envoie une frappe croisée petit filet pour tromper Guaita. Sur le but du break, le sénégalais Sadio Mané va se transformer en buteur. Son contrôle orienté aux abords de la surface lui permet de se retrouver face au but et d'envoyer une frappe ras de terre imparable (35ème). Liverpool a fait le break, mais va se mettre encore plus à l'abri juste avant la pause. Servi par Firmino, Robertson adresse un centre pour le brésilien qui termine d'un extérieur du droit. 3-0 à la pause et les Reds ne s'arrêtent pas là.

Au retour des vestiaires, sur un service d'Alexander-Arnold, Jordan Henderson enfonce le clou d'une frappe en lucarne (52ème). Sur une action éclair initiée par Salah, l'égyptien renverse à l'opposé pour Firmino. L'attaquant brésilien résiste à son vis-à-vis et s'offre le doublé (68ème). La mania est validée, mais Salah veut lui aussi inscrire son nom au tableau des buteurs. Entré peu avant l'heure de jeu, l'ancien joueur de Chelsea dévie d'abord de la tête une tentative de Matip sur corner (81ème) et trois minutes plus tard, Salah nous offre un petit bonbon en envoyant une frappe du gauche dans la lucarne de Crystal Palace. Ce superbe but vient là ponctuer la démonstration de Liverpool qui s'impose sur un score improbable de 0-7 et fait le plein de confiance avant le marathon du boxing day.

LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 19 décembre

Crystal Palace - Liverpool : 0-7

16 heures : Southampton - Manchester City

18 heures 30 : Everton - Arsenal

21 heures : Newcastle - Fulham

Dimanche 20 décembre

13 heures : Brighton & Hove Albion - Sheffield Utd

15 heures 15 : Tottenham - Leicester City

17 heures : Manchester United - Leeds United

20 heures 15 : West Bromwich Albion - Aston Villa

Lundi 21 décembre