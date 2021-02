P.League - Liverpool fait la bonne opération en battant Sheffield

Bonne opération comptable pour Liverpool ! Avec les défaites de Leicester et de West Ham et le match nul entre Man United et Chelsea, les Reds ont repris des points sur les prétendants à la Ligue des Champions avec leur victoire 2-0 à Sheffield. Après une première mi-temps où elle a butté sur Aaron Ramsdale, le portier adverse, l'équipe de Jürgen Klopp a fait le travail au retour des vestiaires. Curtis Jones a ouvert la marque à la 49ème, avant le but du 2-0 par Firmino à la 64ème. Au classement, les Reds (6ème) reviennent à un point de Chelsea (5ème).

Premier League - 26e Journée Sheffield Utd 0 - 20 - 0 Liverpool 48' C. Jones

64' K. Bryan (CSC)



LES RÉSULTATS DE LA 26E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 27 Février

Manchester City - West Ham : 2-1

West Bromwich Albion - Brighton : 1-0

Leeds - Aston Villa : 0-1

Newcastle United - Wolverhampton : 1-1

Dimanche 28 Février

Crystal Palace - Fulham : 0-0

Leicester - Arsenal : 1-3

Tottenham - Burnley : 4-0

Chelsea - Manchester United : 0-0

Sheffield United - Liverpool : 0-2

Lundi 1er Mars