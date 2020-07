P.League - Liverpool fête son titre avec une victoire spectaculaire sur Chelsea

Trente ans après son dernier titre de champion d'Angleterre, Liverpool a enfin ramené à Anfield le trophée de la Premier League. Et pour leur dernier match à domicile de la saison, les Reds, qui se sont préparés à fêter ce titre ce soir, sont venus à bout de Chelsea au terme d'un match riche en buts (4-3) ! Après un premier round d'observation, Naby Keïta a débloqué les compteurs sur une sublime frappe flottante, dès la 23ème minute. Les Reds, beaucoup plus mordants dans ce premier acte, doublent la mise à la 38ème minute sur un coup-franc supersonique et imparable de Trent Alexander-Arnold (38ème, 2-0), avant d'ajouter un troisième but par l'intermédiaire de Wijnaldum (43ème, 3-0). Alors qu'on aurait pu penser que les Blues allaient baisser les bras, ces derniers réduisent une première fois la marque par l'inévitable Olivier Giroud, juste avant la pause (45+3ème, 3-1).

Si le retour des vestiaires est parfaitement bien géré par la bande de Jürgen Klopp, avec le quatrième but de Firmino (55ème, 4-1), Frank Lampard sort de sa manche deux merveilleux atouts. Après deux petites minutes sur le terrain, Christian Pulisic réalise un festival sur le côté gauche en éliminant Alexander-Arnold et Gomez pour offrir un caviar à Abraham, seul face au but d'Alisson (61ème, 4-2). Une dizaine de minutes plus tard, l'Américain est cette fois à la conclusion sur un centre d'Udson-Odoi (73ème, 4-3). Portés vers l'offensive, les Blues vont finalement se faire punir en fin de match sur un contre rapidement joué par Liverpool et un but d'Oxlade-Chamberlain, bien servi par Robertson (85ème, 5-3). Liverpool, nouveau champion d'Angleterre, n'allait pas gâcher cette fabuleuse soirée ! Au classement, Chelsea (4ème), avec un point d'avance sur Leicester (5ème), n'est pas encore certain de jouer la LDC l'an prochain. Pour assurer une place dans la plus grande des compétitions européennes, ils n'ont besoin que d'un point face aux Wolves dimanche.

Premier League - 37e Journée Liverpool 5 - 33 - 1 Chelsea N. Keïta 23'

T. Arnold 38'

G. Wijnaldum 43'

Roberto Firmino 55'

A. Oxlade-Chamberlain 84'

48' O. Giroud

61' T. Abraham

73' C. Pulisic



LES RÉSULTATS DE LA 37E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 18 juillet

Norwich City - Burnley : 0-2

Dimanche 19 juillet

Bournemouth - Southampton : 0-2

Tottenham - Leicester City : 3-0

Lundi 20 juillet

Brighton & Hove Albion - Newcastle : 0-0

Sheffield Utd - Everton : 0-1

Wolverhampton - Crystal Palace : 2-0

Mardi 21 juillet

19h : Watford - Manchester City : 0-4

21h15 : Aston Villa - Arsenal : 1-0

Mercredi 22 juillet