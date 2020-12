P.League - Liverpool garde sa place de leader malgré le nul face à West Bromwich

Pour le compte de la 15e journée de Premier League, Liverpool a buté sur West Bromwich ce dimanche soir (1-1). Les Reds conservent malgré ce résultat leur fauteuil de leader à l'issue de cette journée.

Premier League - 15e Journée Liverpool 1 - 11 - 0 West Bromwich S. Mané 12'

82' S. Ajayi



Ce dimanche, Liverpool a reçu West Bromwich à Anfield. Un choc des extrêmes, dans lequel les hommes de Jürgen Klopp ont rapidement pris l'ascendant. En effet, à la suite d'un ballon dans le dos de la défense des Baggies de Matip, Sadio Mané a pris de vitesse Ajayi et a croisé sa frappe pour tromper Johnstone et ouvrir le score (1-0, 12e). Liverpool a ensuite pris le contrôle de la possession, tandis que les visiteurs sont restés dans leur camp durant toute la première période. Avantage Liverpool à la pause donc (1-0).

Au retour des vestiaires, malgré une occasion en tout début de deuxième mi-temps de Jordan Henderson (46e), West Brom a réagi au fil des minutes en s'ouvrant plus et en jouant plus haut. Ainsi, les joueurs ont réussi à se procurer des occasions. Lancé dans la profondeur, Karlan Grant a pris de vitesse Rhys Williams et a croisé sa frappe, mais le ballon est repoussé puis capté par Alisson (72e). Les hommes de Sam Allardyce ont finalement égalisé, à la suite d'un corner joué en deux temps, Ajayi a placé sa tête sur un centre de Matheus Pereira. Le défenseur a d'abord touché le poteau avant de finir sa course au fond des filets du portier des Reds (1-1, 82e). Liverpool a eu une dernière cartouche, car sur un subtile ballon de Chamberlain, Roberto Firmino, peu en vue jusque-là, a repris le ballon de la tête mais le ballon est détourné par le gardien de West Bromwich (89e). Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence ensuite (1-1). Ainsi, malgré le match nul, Liverpool conserve son fauteuil de leader (32 points), tandis que West Bromwich est 19e (8 points).

LES RÉSULTATS DE LA 15E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 26 décembre

Leicester City - Manchester United : 2-2

Aston Villa - Crystal Palace : 3-0

Fulham - Southampton : 0-0

Arsenal - Chelsea : 3-1

Manchester City - Newcastle : 2-0

Sheffield Utd - Everton : 0-1

Dimanche 27 décembre

Leeds United - Burnley : 1-0

West Ham - Brighton & Hove Albion : 2-2

Liverpool - West Bromwich Albion : 1-1