P.League - Liverpool maîtrise Arsenal !

Ce lundi soir, à Anfield Road, Liverpool a logiquement pris le meilleur sur Arsenal (3-1), dans l'affiche de clôture de la 3ème journée de Premier League. Dans leur antre fétiche, les Reds ont rapidement pris la maîtrise de la rencontre, se créant plusieurs occasions franches par Virgil Van Dijk, de la tête (12ème), Sadio Mané, qui a contraint Bernd Leno à un arrêt exceptionnel (16ème), puis Trent Alexander-Arnold, dont la volée du droit est venue heurter la transversale des Gunners (22ème). Copieusement bousculés, les protégés de Mikel Arteta ont alors ouvert le score contre le cours du jeu, via Alexandre Lacazette, qui a profité d'une erreur de relance d'Andrew Robertson pour faire mouche du pied gauche, avec de la réussite (25ème). Un avantage qui s'est avéré de courte durée puisque Sadio Mané a égalisé moins de 180 secondes plus tard, à l'affût d'une frappe de Mohamed Salah repoussée par Bernd Leno (28ème).

Quelques minutes plus tard, sur un service d'un Trent Alexander-Arnold virevoltant, Andrew Robertson a placé les Reds en tête d'un subtil ballon piqué (34ème). Au retour des vestiaires, Arsenal et Alexandre Lacazette ont eu deux très belles occasions de revenir au score mais l'international français a manqué de précision et de réalisme (58ème, 64ème). Le réalisme, justement, Diogo Jota n'en a pas manqué. Entré en jeu à la 80ème minute, l'ancien joueur de Wolverhampton a ouvert son compteur but sous ses nouvelles couleurs d'une frappe limpide décochée du droit des 18 mètres (88ème). Grâce à succès probant, le troisième en trois sorties, les hommes de Jürgen Klopp continuent leur sans-faute (9 points) et rejoignent Leicester City et Everton en tête du classement. Les Gunners, eux, concèdent leur premier revers de l'exercice et reculent au cinquième rang (6 points).

Premier League - 3e Journée Liverpool 3 - 12 - 1 Arsenal S. Mané 28'

A. Robertson 34'

Diogo Jota 88'

25' A. Lacazette



LES RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 26 septembre

Brighton & Hove Albion - Manchester United : 2-3

Crystal Palace - Everton : 1-2

West Bromwich Albion - Chelsea : 3-3

Burnley - Southampton : 0-1

Dimanche 27 septembre

Sheffield Utd - Leeds United : 0-1

Tottenham - Newcastle : 1-1

Manchester City - Leicester City : 2-5

West Ham - Wolverhampton : 4-0

Lundi 28 septembre