P.League - Liverpool maîtrise Sheffield United

En clôture de la 21ème journée de Premier League, Liverpool a fait le travail à Andield Road, s'imposant logiquement face à Sheffield United (2-0), ce jeudi soir. Devant leurs supporters, les protégés de Jürgen Klopp ont pris un départ canon, concrétisé par l'ouverture du score précoce signée Mohamed Salah (4ème). Devant au tableau d'affichage, les coéquipiers d'Alisson Becker, élu meilleur joueur brésilien évoluant en Europe de l'année 2019, ont fait le break après l'heure de jeu, via Sadio Mané (64ème). Suite à ce dix-neuvième succès de la saison en championnat, les Reds confirment leur domination sans partage sur la Premier League. Crédités de 58 points, ils comptent treize unités d'avance sur Leicester City, deuxième (45 points), et quatorze sur Manchester City, tenant du titre et troisième (44 points). Le tout avec un match un moins... Impressionnants, ces Reds.

LES RÉSULTATS DE LA 21E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mercredi 1er janvier

Burnley - Aston Villa : 1-2

Brighton & Hove Albion - Chelsea : 1-1

Newcastle - Leicester City : 0-2

Watford - Wolverhampton : 2-1

Southampton - Tottenham : 1-0

West Ham - Bournemouth : 4-0

Norwich - Crystal Palace : 1-1

Manchester City - Everton : 2-1

Arsenal - Manchester United : 2-0

Jeudi 2 janvier