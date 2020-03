P.League - Liverpool réagit sans convaincre face à Bournemouth

Vaincu lors de trois de ses quatre derniers matchs et muet lors des deux derniers, Liverpool a renversé Bournemouth ce samedi après-midi (2-1), en ouverture de la 29ème journée de Premier League. Les Reds ont de nouveau affiché leurs difficultés du moment en concédant l'ouverture du score très tôt. Wilson s'est retrouvé à la conclusion sur un centre de Lerma (9e). Sonnés, Van Dijk et consorts sont passés tout près d'encaisser un second but sans une parade d'Adrian sur une tête d'Aké (14e). Puis porté par Salah et Mané, le LFC s'est remis dans le droit chemin.

A la 25ème minute, l'Egyptien a égalisé du gauche après une interception de Mané et moins de dix minutes plus tard, le Sénégalais, bien servi par Van Dijk, a donné l'avantage aux Reds d'une frappe du droit (33e). A l'heure de jeu, Milner a réalisé un retour salvateur devant sa ligne pour empêcher l'égalisation de Fraser (61e), alors que Mané a trouvé le poteau sur une frappe lointaine quelques minutes plus tard (74e). Sans convaincre, Liverpool reprend malgré tout sa marche en avant en tête de la Premier League.

Premier League - 29e Journée Liverpool 2 - 12 - 1 Bournemouth Mohamed Salah 25'

S. Mané 33'

9' C. Wilson



LES RESULTATS DE LA 29EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 7 mars

16h : Arsenal - West Ham

16h : Crystal Palace - Watford

16h : Sheffield United - Norwich

16h : Southampton - Newcastle

16h : Wolverhampton - Brighton

18h30 : Burnley - Tottenham

Dimanche 8 mars

15h : Chelsea - Everton

17h30 : Manchester United - Manchester City

Lundi 9 mars

21h : Leicester - Aston Villa