P.League - Liverpool retrouve des couleurs face à West Ham !

À une semaine du choc de Premier League face à Manchester City à Anfield, Liverpool a retrouvé de la confiance sur la pelouse de West Ham. En effet, la bande de Jürgen Klopp s'est imposée 3 buts à 1, grâce notamment à un doublé de Mohamed Salah. L'attaquant égyptien a ouvert la marque à la 57ème minute, avant d'inscrire le deuxième onze minutes plus tard (68ème). En fin de match, Georginio Wijnaldum (84ème) participe à la fête des Reds, même si Dawson sauve l'honneur pour les siens 3 minutes plus tard. Au classement, Liverpool grimpe d'une place et se positionne à la 3ème position.

Premier League - 21e Journée West Ham 1 - 30 - 0 Liverpool C. Dawson 87'

57' Mohamed Salah

68' Mohamed Salah

84' G. Wijnaldum



LES RÉSULTATS DE LA 21E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 30 janvier

Everton - Newcastle : 0-2

West Bromwich Albion - Fulham : 2-2

Crystal Palace - Wolverhampton : 1-0

Manchester City - Sheffield Utd : 1-0

Arsenal - Manchester United : 0-0

Southampton - Aston Villa : 0-1

Dimanche 31 janvier