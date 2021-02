P.League - Liverpool s'écroule face à Leicester !

Au terme d'un match totalement fou, Leicester a renversé Liverpool en l'espace de cinq minutes en fin de match pour finalement s'imposer (3-1). Les Foxes montent sur la deuxième marche du podium et enfoncent Liverpool dans la crise.

Premier League - 24e Journée Leicester City 3 - 10 - 0 Liverpool J. Maddison 78'

J. Vardy 81'

H. Barnes 85'

67' Mohamed Salah



Qu'arrive t-il à Liverpool ? Après deux défaites de rang dont une claque (1-4) reçue par Manchester City, la formation de Jürgen Klopp a une nouvelle fois sombré sur la pelouse de Leicester. Les joueurs de la Mersey débutent pourtant bien ce match et se procurent les premières occasions. Firmino croise sa frappe du droit mais Schmeichel repousse en corner (27ème). Le gardien danois se montre une nouvelle fois décisif en détournant à bout portant une tentative de l'attaquant brésilien (28ème). Dominateur en cette première période, Liverpool concède une grosse occasion avant la pause mais le malheureux Vardy touche la barre d'Alisson (42ème).

Liverpool craque totalement

En seconde période, les Reds trouvent aussi la barre transversale sur un coup-franc d'Alexander Arnold (57ème). L'ouverture du score se refuse, mais l'abnégation des coéquipiers d'Henderson va finir par payer. Après un centre venu de la droite, Firmino réalise une roulette dans la surface pour Salah qui enroule du gauche (67ème). L'avantage ne dure que quelques minutes puisque Maddison égalise sur coup-franc (78ème). Ce but démobilise totalement Liverpool qui craque une seconde fois deux minutes plus tard. Sur un long ballon, Kabak tente de dégager mais est gêné par la sortie d'Alisson. Le ballon revient sur Vardy qui en profite pour marquer dans le but vide (81ème). Leicester est devant et touche le poteau par Vardy (83ème). Le but du break arrive très vite après cette occasion. Ndidi lance Barnes dans la profondeur qui termine d'un plat du pied gauche (85ème). Liverpool est KO debout. Avec cette troisième défaite de rang les Reds restent quatrième du classement. Leicester s'empare de la deuxième place de Premier League.

