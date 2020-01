P.League - Liverpool s'en sort face à Tottenham et poursuit son sans faute

Liverpool reste seul en tête et poursuit son sans faute. En déplacement au New White Hart Lane, face à Tottenham, les Reds ont assuré l'essentiel avec une victoire 1-0. C'est Roberto Firmino qui permet aux petits protégés de Jürgen Klopp de s'imposer. Le Brésilien, comme à son habitude, a fait parler sa technique pour tromper Gazzaniga (37ème), juste avant la pause. En deuxième période, les Spurs auraient pu revenir au score mais Giovani Lo Celso s'est distingué par un raté incroyable (82ème), lui qui était complètement seul au second poteau. Au classement, les Reds ont 16 points d'avance sur leur dauphin, Leicester.

Premier League - 22e Journée Tottenham 0 - 10 - 1 Liverpool 37' Roberto Firmino



LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 10 janvier

Sheffield United - West Ham : 1-0

Samedi 11 janvier

Crystal Palace - Arsenal : 1-1

Chelsea - Burnley : 3-0

Everton - Brighton & Hove Albion : 1-0

Leicester City - Southampton : 1-2

Manchester United - Norwich City : 4-0

Wolverhampton - Newcastle : 1-1

Tottenham - Liverpool : 0-1

Dimanche 12 janvier

15h : Bournemouth - Watford

17h30 : Aston Villa - Manchester City