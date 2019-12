P.League - Liverpool s'impose d'une courte tête face à Wolverhampton

Face à Wolverhampton, Liverpool a décroché une dixième victoire de rang en Premier League (1-0) lors de la 20ème journée. Lors de ce succès des Reds, le VAR a été le grand acteur de cette rencontre. Alors que l'arbitre, M.Taylor, avait annulé la réalisation de Mané pour une main de Lallana sur la dernière passe, les images ont démontré que l'international anglais avait bien remisé le ballon de l'épaule et non du bras. Par conséquent, l'arbitre est revenu sur sa décision et a accordé le but (44e).

Quelques secondes plus tard, le VAR a de nouveau été utilisé et a fait exploser les Wolves. A la suite d'un centre de Jonny, Pedro Neto a égalisé et a exulté. Toutefois, son but a été invalidé en raison d'une position de hors-heu de Jonny au départ de l'action... pour à peine quelques millimètres. Ce weekend, le VAR aura fait couler beaucoup d'encre outre Manche puisque des situations similaires se sont produites lors des matchs du samedi. Pour Liverpool, l'essentiel est assuré avec ce court mais précieux succès. Les Reds prennent provisoirement 16 points d'avance sur Manchester City et 13 sur Leicester. Quelques jours après leur renversant succès face à Manchester City (3-2), les Wolves ont bousculé le leader, en vain. Ils glissent à la 8ème place.

Premier League - 20e Journée Liverpool 1 - 01 - 0 Wolverhampton S. Mané 42'



LES RÉSULTATS DE LA 20E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 28 décembre

Brighton & Hove Albion - Bournemouth : 2-0

Newcastle - Everton : 1-2

Watford - Aston Villa : 3-0

Southampton - Crystal Palace : 1-1

West Ham - Leicester City : 1-2

Norwich - Tottenham : 2-2

Burnley - Manchester United : 0-2

Dimanche 29 décembre

Arsenal - Chelsea : 1-2

Liverpool - Wolverhampton : 1-0

19 heures : Manchester City - Sheffield United