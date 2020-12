P.League - Liverpool se défait de Tottenham, Arsenal continue de piétiner

Pour le compte de la 13ème journée de Premier League, Liverpool a pris le dessus sur Tottenham (2-1), ce mercredi soir à Anfield Road. Dans cette sublime affiche, les Reds ont ouvert le score grâce à Mohamed Salah (26ème). Un avantage qui s'est avéré de courte durée puisque les Spurs ont très vite recollé grâce à Heung-min Son (33ème). Finalement, à force de pousser, les hommes de Jürgen Klopp ont réussi à arracher un succès mérité et précieux sur un but salvateur signé Roberto Firmino (90ème). Suite à cette victoire capitale dans la course au titre, Liverpool récupère la place de leader (28 points), avec trois unités d'avance sur les protégés de José Mourinho, qui reculent à la deuxième position (25 points).

De son côté, Arsenal a confirmé ses difficultés du moment en concédant le nul face à Southampton (1-1) à l'Emirates Stadium. Les Gunners restent bloqués au quinzième rang (14 points) suite à ce score de parité. Les Foxes de Leicester City ont, eux, chuté à la maison face aux Toffees d'Everton (0-2) et reculent à la quatrième position (24 points), une petite unité devant les hommes de Carlo Ancelotti, désormais cinquièmes (23 points). Dans le même temps, Leeds United a cartonné Newcastle (5-2) et remonte à la treizième place (17 points), devant les Magpies (14èmes, 17 points). Enfin, Fulham et Brighton & Hove Albion se sont neutralisés (0-0), comme West Ham et Crystal Palace (1-1).

LES RÉSULTATS DE LA 13E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 15 décembre

Wolverhampton - Chelsea : 2-1

Manchester City - West Bromwich Albion : 1-1

Mercredi 16 décembre

Arsenal - Southampton : 1-1

Leicester City - Everton : 0-2

Leeds United - Newcastle : 5-2

Fulham - Brighton & Hove Albion : 0-0

West Ham - Crystal Palace : 1-1

Liverpool - Tottenham : 2-1

Jeudi 17 décembre