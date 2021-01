P.League - Liverpool se relance en battant Tottenham

En clôture de la 20ème journée de Premier League, Liverpool a renoué avec le succès en l'emportant (1-3) sur la pelouse de Tottenham. Après cinq matchs sans victoire en championnat, les Reds ont repris leur marche en avant et se replacent dans la course au titre. Ce match débute pourtant très mal pour les hommes de Klopp qui concèdent l'ouverture du score de Son dès la troisième minute de jeu. Le but du sud-coréen sera finalement refusé par la VAR pour une position de hors-jeu de quelques millimètres. Le reste de la première période est une bataille entre les deux formations, mais Liverpool parvient à prendre les devants au meilleur des moments. Juste avant la pause, Firmino profite d'une passe en retrait de Mané pour ouvrir le score (45ème). Dès le retour des vestiaires, les Reds font le break grâce à une demi-volée bien exécutée d'Alexander-Arnold (47ème). Tottenham réagit directement par l'intermédiaire d'Hojbjerg qui envoie un coup de canon dans la lucarne d'Alisson (49ème). Liverpool reste devant et pense creuser l'écart juste avant l'heure de jeu, mais le but de Salah est refusé par la VAR pour une main de Firmino au début de l'action. Finalement c'est Sadio Mané qui va mettre les joueurs de la Mersey à l'abri. Sur un centre d'Alexandre-Arnold, l'ailier sénégalais profite d'une erreur de Rodon pour battre Lloris (65ème). Avec cette victoire, Liverpool remonte à la quatrième place du classement avec 37 points et distance Tottenham. Les Spurs sont sixièmes avec 33 unités au compteur.

Premier League - 20e Journée Tottenham 1 - 30 - 1 Liverpool P. Højbjerg 49'

47' T. Arnold

49' Roberto Firmino

65' S. Mané



LES RÉSULTATS DE LA 20E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 26 janvier

Crystal Palace - West Ham : 2-3

Newcastle - Leeds United : 1-2

West Bromwich Albion - Manchester City : 0-5

Southampton - Arsenal : 1-3

Mercredi 27 janvier

Chelsea - Wolverhampton : 0-0

Burnley - Aston Villa : 3-2

Brighton & Hove Albion - Fulham : 0-0

Manchester United - Sheffield Utd : 1-2

Everton - Leicester City : 1-1

Jeudi 28 janvier