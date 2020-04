P.League - Liverpool sera sacré, promet le président de l'UEFA

Trente ans que Liverpool attend un titre de champion d'Angleterre, qui devrait bien lui être décerné cette saison, quoi qu'il arrive. C'est, en tout cas, la volonté affichée par Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, interrogé à ce sujet par le média slovène Ekipa. Pour le patron de l'instance européenne, il n’y a aucune possibilité pour que le titre échappe aux hommes de Jürgen Klopp, qui comptent 25 points d'avance sur Manchester City, et ce même si la Premier League, actuellement suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus, n'allait pas à son terme.

"Je ne vois pas comment Liverpool pourrait être laissé sans titre. Si la Premier League reprend, Liverpool va assurément être champion. Théoriquement ce n’est pas encore fini, mais ils sont sur le point de le faire. Alors si jamais le jeu ne reprend pas, nous devons trouver un moyen de fixer les résultats, d’attribuer des titres de champions. Et encore une fois, je n’imagine pas un scénario dans lequel le champion d’Angleterre ne serait pas Liverpool", a-t-il lancé. Une sortie qui doit faire le bonheur de tout un club et de ses nombreux et fidèles supporters.