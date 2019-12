P.League - Liverpool tremble mais s'impose face à Watford

Sur le papier, la rencontre entre Liverpool et Watford était totalement déséquilibrée. Le leader incontesté accueillait la lanterne rouge et la logique a été respectée (2-0). Mais les Reds ont éprouvé beaucoup de difficultés à tenir cette victoire et ont tremblé jusqu'au bout. Avant la pause, Mané a lancé Salah en profondeur. L'Egyptien s'est remis sur son pied droit avant de frapper et trouver la lucarne gauche (38e, 1-0). Juste avant l'ouverture du score, Doucouré avait manqué une énorme occasion, et Sarr s'est lui aussi complètement troué quelques secondes après le but de Liverpool (42e).

En seconde période, loin d'être flamboyants, les Reds ont frissonné sur plusieurs occasions des Hornets. Alisson a dû s'employer (48e, 54e) et en fin de match, le Brésilien a été secondé par son poteau (82e), bien qu'il semblait sur la trajectoire du ballon. Finalement, Salah a profité d'une frappe complètement manquée par Origi pour conclure à bout portant d'un geste magnifique derrière son pied d'appui (89e, 2-0). Les hommes de Klopp enchaînent ainsi une huitième victoire d'affilée en championnat et continuent leur cavalier seul en tête du classement.

Premier League - 17e Journée Liverpool 2 - 01 - 0 Watford Mohamed Salah 38'

Mohamed Salah 90'



LES RESULTATS DE LA 17E JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 14 décembre

Liverpool - Watford : 2-0

16h : Burnley - Newcastle

16h : Chelsea - Bournemouth

16h : Leicester - Norwich

16h : Sheffield United - Aston Villa

18h30 : Southampton - West Ham

Dimanche 15 décembre

15h : Manchester United - Everton

15h : Wolverhampton - Tottenham

17h30 : Arsenal - Manchester City

Lundi 16 décembre

20h45 : Crystal Palace - Brighton