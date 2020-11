P.League - Liverpool trop fort pour Leicester

Liverpool est intouchable, ou presque ! À domicile, et malgré de nombreux absents (Salah, Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez, Henderson), les Reds de Jürgen Klopp ont dominé, de la tête et des épaules, Leicester (3-0), pourtant 2ème du championnat avant le coup d'envoi. En effet, les locaux ont rapidement attaqué les cages adverses et sans un grand Wesley Fofana, la note aurait pu être plus salée. Le premier but de Liverpool est toutefois un contre son camp d'Evans à la 21ème minute sur corner. Au duel avec Mané dans les 6 mètres, le défenseur place sa tête au fond de ses propres cages.

Les Foxes accusent le coup et Liverpool passe la vitesse supérieure en attaquant encore plus fort. Finalement, juste avant la pause, Robertson envoie un centre parfait pour Diogo Jota, qui coupe dans la surface et place une tête décroisée hors de portée de Schmeichel (41ème). En deuxième mi-temps, les Reds contrôlent mais perdent encore un joueur sur blessure, cette fois Naby Keita touché à la cuisse. À noter, tout de même, le double arrêt d'Alisson à l'heure de jeu. En fin de match, Roberto Firmino a mis fin à tout suspens en marquant le troisième but de la tête, sur corner (86ème). Au classement, Liverpool grimpe à la deuxième place, juste derrière Tottenham.

Premier League - 9e Journée Liverpool 3 - 02 - 0 Leicester City J. Evans (CSC) 21'

Diogo Jota 41'

Roberto Firmino 86'



LES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 21 novembre

Newcastle - Chelsea : 0-2

Aston Villa - Brighton : 1-2

Tottenham - Manchester City : 2-0

Manchester United - West Bromwich Albion : 1-0

Dimanche 22 novembre

Fulham - Everton : 2-3

Sheffield United - West Ham : 0-1

Leeds - Arsenal : 0-0

Liverpool - Leicester : 3-0

Lundi 23 novembre

18 heures 30 : Burnley - Crystal Palace