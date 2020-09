P.League - Liverpool vient à bout de Leeds United !

Ce samedi en début de soirée, à l'occasion de la 1ère journée de Premier League, Liverpool est venu à bout du très coriace promu Leeds United (4-3), à Anfield Road. Dans cette rencontre très disputée, les Reds ont fait la course en tête mais ont été rattrapés à trois reprises par les hommes de Marcelo Bielsa. Jack Harrison (12ème), Patrick Bamford (30ème) et Mateusz Klich (66ème) ont ainsi répondu aux réalisations signées Mohamed Salah (4ème sur penalty, 33ème) et Virgil van Dijk (20ème). Mais, finalement, dans les derniers instants du match, Rodrigo a concédé un penalty évitable pour une faute sur Fabinho, que l'inévitable Mohamed Salah a transformé sans trembler pour offrir le succès à l'équipe de Jürgen Klopp (88ème).

Premier League - 1e Journée Liverpool 4 - 33 - 2 Leeds United Mohamed Salah (P.) 4'

V. van Dijk 20'

Mohamed Salah 33'

Mohamed Salah (P.) 88'

12' J. Harrison

30' P. Bamford

66' M. Klich



LES RÉSULTATS DE LA 1E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 12 septembre

Fulham - Arsenal : 0-3

Crystal Palace - Southampton : 1-0

Liverpool - Leeds United : 4-3

21 heures : West Ham - Newcastle

22 heures : Burnley - Manchester United (reporté)

22 heures : Manchester City - Aston Villa (reporté)

Dimanche 13 septembre