P.League - Liverpool vient à bout de Wolverhampton

Ce jeudi soir, en clôture de la 24ème journée de Premier League, Liverpool a dû s'employer pour venir à bout de Wolverhampton (1-2). Tout avait pourtant très bien commencé dans cette partie pour les hommes de Jürgen Klopp, qui ont rapidement pris les devants sur une réalisation signée du milieu de terrain et capitaine Jordan Henderson (8ème). La suite s'est avérée plus compliquée... Peu après la demi-heure de jeu (33ème), les Reds ont perdu Sadio Mané, blessé à la cuisse et remplacé par Takumi Minamino (24 ans), fraîchement arrivé de Salzbourg. Puis, au retour des vestiaires, les Wanderers ont recollé par Raul Jiménez, buteur d'un joli coup de tête (51ème) sur un très bon centre déployé par Adama Traoré, auteur par ailleurs d'un match impressionnant. Rattrapés au tableau d'affichage, les coéquipiers de Mohamed Salah ont ensuite plié, sans jamais rompre. Mieux, au courage, ils sont parvenus à arracher un succès précieux sur une frappe croisée limpide décochée par Roberto Firmino, idéalement servi par un Jordan Henderson à nouveau décisif (84ème). Suite à cette victoire - la 22ème de l'exerice - acquise au forceps, Liverpool (67 points) reprend 16 points d'avance sur Manchester City, deuxième (51 unités).

Premier League - 24e Journée Wolverhampton 1 - 20 - 1 Liverpool R. Jiménez 51'

8' J. Henderson

84' Roberto Firmino