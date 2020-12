P.League - Malgré Olivier Giroud, Chelsea bute sur Aston Villa

Logiquement tombés dans le derby de Londres, samedi soir face à Arsenal (3-1, résumé), les Blues de Chelsea n'ont pas réussi à rebondir en ce lundi soir. En effet, à l'occasion de la 16ème journée de Premier League, les joueurs londoniens n'ont pu faire mieux que match nul face à Aston Villa (1-1). Tout avait pourtant bien commencé dans cette partie pour les protégés de Frank Lampard, qui, à Stamford Bridge, ont pris les devants peu après la demi-heure de jeu grâce à l'inévitable Olivier Giroud, buteur de la tête (34ème).

Mais les Blues ont craqué au retour des vestiaires sur une nouvelle réalisation signée Anwar El Ghazi (50ème), auteur de son cinquième but sur les cinq derniers matches. Le score n'a ensuite plus évolué malgré des occasions pour les deux formations. Suite à ce résultat de parité, Chelsea, qui n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches, grimpe de deux rangs au classement et s'installe à la sixième place (26 points). Le club de Birmingham, lui, connaît le même sort. Avec deux places gagnées, les Villans montent à la cinquième position (26 points également, mais 2 matches en moins).

Premier League - 16e Journée Chelsea 1 - 11 - 0 Aston Villa O. Giroud 34'

50' A. El Ghazi



LES RÉSULTATS DE LA 16E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Lundi 28 décembre

Crystal Palace - Leicester City : 1-1

Chelsea - Aston Villa : 1-1

Everton - Manchester City : reporté à une date ultérieure

Mardi 29 décembre

19 heures : Brighton & Hove Albion - Arsenal

19 heures : Southampton - West Ham

19 heures : West Bromwich Albion - Leeds United

19 heures : Burnley - Sheffield Utd

21 heures : Manchester United - Wolverhampton

Mercredi 30 décembre