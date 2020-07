P.League - Man City cartonne Newcastle, Wolverhampton tombe encore !

Trois jours après sa défaite face à Southampton (0-1), Manchester City a réagi avec caractère face à Newcastle (5-0). En effet, les hommes de Pep Guardiola n'ont rien laissé au hasard ce soir puisqu'ils ont ouvert la marque dès la 10ème minute par l'intermédiaire de Gabriel Jesus. Dix minutes plus tard, c'est Riyad Mahrez qui double la marque (21ème), pour permettre aux Citizen de prendre le large. En deuxième période, les Magpies n'arrangent pas leur cas avec un but contre son camp de Ritchie (58ème), suivi du quatrième but de David Silva (65ème) sur un coup-franc parfaitement tiré. En toute fin de match, Raheem Sterling a inscrit le dernier but, sur un service de Silva (90+2ème) Au classement, Manchester City (2ème) récupère 9 points d'avance sur Chelsea (3ème) !

Deuxième coup d'arrêt consécutif pour Wolverhampton. Après avoir perdu face à Arsenal ce week-end (2-0), les Wolves subissent un deuxième revers consécutif sur la pelouse de Sheffield (0-1). En manque d'inspiration, les hommes de Nuno Espirito Santo ont eu beaucoup de mal à trouver des occasions de but et ont été punis au bout du temps additionnel. Sur un corner, John Egan saute plus haut que tout le monde pour mettre sa tête (90+4ème) et tromper Rui Patricio. Résultat, les Loups (6èmes) laissent le champ libre à Manchester United (5ème avec 3 pts d'avance, un match en retard) pour la lutte à la quatrième place avec Leicester ! De leur côté, les Blades (6ème) sont toujours en course pour la Ligue Europa et reviennent à un point de leur adversaire du soir !

LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 7 juillet

Crystal Palace - Chelsea : 2-3

Watford - Norwich : 2-1

Arsenal - Leicester : 1-1

Mercredi 8 juillet

Man City - Newcastle : 5-0

Sheffield Utd - Wolverhampton : 1-0

West Ham - Burnley : 0-1

21h15 : Brighton - Liverpool

Jeudi 9 juillet