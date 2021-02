P.League - Man City domine Everton et prend le large au classement

En match en retard de la 16ème journée de Premier League, Manchester City s'est imposé 3 buts à 1 à Everton. Les Mancuniens, qui ont ouvert la marque grâce au jeune talent Phil Foden (32ème), ont été rejoints 5 minutes plus tard sur un but chanceux de Richarlison (37ème). Mais au retour des vestiaires, le rouleau compresseur mancunien se met en place et va finir par trouver la faille. Riyad Mahrez (63ème) et Bernardo Silva (77ème) ont permis à Man City d'aligner une 12e victoire consécutive en Premier League. Désormais, les Citizen comptent 10 points d'avance sur Manchester United, le dauphin.

Premier League - 16e Journée Everton 1 - 31 - 1 Manchester City Richarlison 37'

32' P. Foden

63' R. Mahrez

77' Bernardo Silva