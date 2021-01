P.League - Man City écrase Chelsea et remonte au classement

Dans le cadre de la 17e journée de Premier League, Manchester City s'est déplacé sur la pelouse de Stamford Bridge pour défier Chelsea. Et les Citizens ne se sont pas déplacés pour rien. Ces derniers ont écrasé les Blues (1-3) après une belle prestation et une leçon de football, surtout en première période. Ilkay Gündogan a ouvert le score après un beau mouvement collectif et une passe décisive de Phil Foden (0-1, 18e). L'Anglais s'est transformé en buteur quelques minutes plus tard après une belle inspiration et une passe de Kevin De Bruyne (0-2, 21e). Le Belge s'est ajouté à la fête ensuite. Après un rush de Sterling qui a tergiversé à la suite d'une perte de balle de N'Golo Kanté, l'ailier a finalement trouvé le poteau. Le ballon est revenu sur De Bruyne qui a conclu pour corser l'addition, déjà bien salée pour les Blues (0-3, 34e). Hudson-Odoi a néanmoins réduit l'écart en fin de match pour Chelsea (1-3, 90+1e). Avec ce succès (1-3), les hommes de Pep Guardiola remontent au classement et sont 5es (29 points), tandis que ceux de Franck Lampard reculent encore et laissent des points. Ils sont 8es (26 points).

LES RÉSULTATS DE LA 17ÈME JOURNÉE DE P.LEAGUE

Vendredi 1er janvier

Everton - West Ham : 0-1

Manchester United - Aston Villa : 2-1

Samedi 2 janvier

Tottenham - Leeds : 3-0

Crystal Palace - Sheffield : 2-0

Brighton - Wolverhampton : 3-3

West Bromwich - Arsenal : 0-4

Dimanche 3 janvier

Burnley - Fulham : reporté

Newcastle - Leicester : 1-2

Chelsea - Manchester City : 1-3

Lundi 4 janvier