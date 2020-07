P.League - Man City fait le travail, Tottenham met la pression sur Wolverhampton

Cette fin de Premier League est passionnante ! En effet, dans la lutte pour les places européennes, Tottenham (8ème du classement), en déplacement à Newcastle, et Wolverhampton (6ème), en voyage à Burnley, ont connu fortune diverse ce mercredi soir. Les Spurs, qui ont pu compter sur la présence de Serge Aurier malgré la perte de son frère lundi, se sont imposés 3 buts à 1 face aux Magpies grâce à des buts de Heung-Min Son (27ème) et Harry Kane (60ème, 89ème). De leurs côtés, les Wolves ont été rattrapés in-extremis par Burnley. Après avoir ouvert le score à un quart d'heure du terme par Raul Jimenez (76ème), les Loups se sont fait punir à force de reculer et ont encaissé un but sur pénalty (90+6ème), après une main dans la surface de réparation. Tottenham, désormais 7ème, reprend donc deux points sur Wolverhampton et n'est plus qu'à un point ! !

Manchester City, de son côté, a fêté sa qualification en LDC l'an prochain suite à la décision du TAS avec une victoire 2-1 sur Bournemouth. Les hommes de Pep Guardiola ont été mis sur orbite par un coup-franc sublime (6ème) de David Silva (34 ans) qui, on le rappelle, sera libre de tout contrat au mois d'août. C'est son troisième but depuis la reprise de la saison ! Gabriel Jesus a ajouté un deuxième but peu avant la mi-temps (39ème). En fin de match, Brooks a réduit la marque pour les Cherries (88ème). Bournemouth, 18ème, pourrait être doublé par Aston Villa (19ème) au classement.

LES RÉSULTATS DE LA 36E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 14 juillet

Chelsea - Norwich : 1-0

Mercredi 15 juillet

Burnley - Wolverhampton : 1-1

Newcastle - Tottenham : 1-3

Man City - Bournemouth : 2-1

21h15 : Arsenal - Liverpool

Jeudi 16 juillet

19h : Everton - Aston Villa

19h : Leicester - Sheffield Utd

21h15 : Crystal Palace - Man Utd

21h15 : Southampton - Brighton

Vendredi 17 juillet