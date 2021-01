P.League - Man City prend la place de leader en battant Aston Villa !

Dans le cadre d'un match en retard de la 1e journée de Premier League, Manchester City a reçu Aston Villa à l'Etihad Stadium ce mercredi. L'occasion pour les Skyblues de prendre la 1e place du classement, et c'est chose faite. En effet, les hommes de Pep Guardiola ont battu une valeureuse équipe d'Aston Villa (2-0) grâce à un but de Bernardo Silva (79e) et un pénalty d'Ilkay Gundogan (90e). Toujours avec le contrôle de la possession (70%), les Citizens ont réussi à concrétiser leur domination a quelques minutes du terme de la rencontre. Ainsi, avec cette victoire, City est 1er (38 points), tandis que Villa est 11e (26 points).

Premier League - 1e Journée Manchester City 2 - 00 - 0 Aston Villa Bernardo Silva 79'

I. Gündogan (P.) 90'