P.League - Man City punit Liverpool et peut remercier Alisson !

Le choc ultime de la 23ème journée de Premier League, entre les deux derniers vainqueurs du championnat, n'a pas tenu toutes ses promesses mais il y a eu des buts ! En effet, Manchester City et Liverpool n'ont pas offert un grand match, surtout en première mi-temps. Si les Reds ont eu le ballon durant les 45 premières minutes, Man City a eu la meilleure occasion avec un pénalty de Gundogan envoyé dans les tribunes d'Anfield (37ème). Mais en deuxième mi-temps, l'Allemand a retrouvé la confiance en ouvrant la marque dès la 49ème minute pour lancer définitivement la rencontre. À la suite du but, les Mancuniens dominent clairement leurs adversaires et enchainent les longues possessions. Toutefois, sur un long ballon, Ruben Dias, si solide depuis le début de la saison, manque son dégagement et accroche Mohamed Salah dans la surface. L'Egyptien ne se fait pas prier (63ème) pour transformer son pénalty et remettre les deux équipes à égalité.

Mais finalement, le match bascule définitivement à la 73ème minute, avec le doublé d'Ilkay Gundogan. Le milieu allemand est à la réception d'une passe de Phil Foden, qui avait récupéré le ballon sur un dégagement complètement raté d'Alisson Becker, le gardien. 3 minutes plus tard, le portier brésilien se troue une nouvelle fois et fait une passe directement pour Bernardo Silva dans la surface de réparation. Le Portugais réagit vite en lobant le portier pour Sterling, qui marque dans le but vide (86ème). Enfin, Alisson se fait transpercer sur une frappe supersonique de Phil Foden, étincelant ce soir (837me). Au classement, Man City, leader incontesté de la Premier League, prend 5 points d'avance sur son rival de United (1 match de plus) et surtout 10 sur Liverpool, qui compte un match en plus. Les Reds ont sûrement perdu le titre ce soir, et les Citizen font un grand pas vers le trophée...

Premier League - 23e Journée Liverpool 1 - 40 - 0 Manchester City Mohamed Salah (P.) 63'

49' I. Gündogan

73' I. Gündogan

76' R. Sterling

83' P. Foden



LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 6 Février

Aston Villa - Arsenal : 1-0

Burnley - Brighton : 1-1

Newcastle - Southampton : 3-2

Fulham - West Ham : 0-0

Manchester United - Everton : 3-3

Dimanche 7 Février

Tottenham - West Bromwich Albion : 2-0

Wolverhampton - Leicester : 0-0

Liverpool - Manchester City : 1-4

20 heures 15 : Sheffield United - Chelsea

Lundi 8 Février