P.League - Man United atomise Southampton 9-0 !

À l'occasion de la 22e journée de Premier League, Manchester United a reçu Southampton à Old Trafford. En supériorité numérique après l'expulsion de Jankewitz au début de rencontre (2e), et celle de Bednarek en fin de match (86e), les Red Devils ont écrasé les Saints (9-0). Wan-Bissaka a ouvert le score pour les locaux (18e), avant que Rashford ne double la mise quelques minutes plus tard (25e). Jan Bednarek a inscrit un but contre son camp peu après la demi-heure de jeu (34e), ensuite Edinson Cavani s'est ajouté à la fête (39e) pour clôturer cette première mi-temps.

Dans le second acte, Anthony Martial (69e, 90e), Scott McTominay (71e), Bruno Fernandes sur pénalty (87e) et Daniel James (90+3e) ont corsé l'addition, déjà bien salée pour les visiteurs. Avec ce succès, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont 2es (44 points), tandis que ceux de sont 12es (29 points).

Premier League - 22e Journée Manchester United 9 - 04 - 0 Southampton A. Wan-Bissaka 18'

M. Rashford 25'

J. Bednarek (CSC) 34'

E. Cavani 39'

A. Martial 69'

S. McTominay 71'

Bruno Fernandes (P.) 87'

A. Martial 90'

D. James 93'



LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 2 Février

Wolverhampton - Arsenal : 2-1

Sheffield United - West Bromwich : 2-1

Manchester United - Southampton : 9-0

21h15 : Newcastle - Crystal Palace : 1-2

Mercredi 3 Février

19h : Burnley - Manchester City

19h : Fulham - Leicester

20h30 : Leeds - Everton

21h15 : Liverpool - Brighton

21h15 : Aston Villa - West Ham

Jeudi 4 Février