P.League - Man United domine Newcastle et récupère sa place de dauphin

Sans trembler, Manchester United a pris le meilleur sur Newcastle (17ème de Premier League) ce dimanche soir (3-1). Les Red Devils, qui restaient sur deux matchs nuls consécutifs en championnat, ont ouvert le score par l'intermédiaire de Marcus Rashford. SI Allan Saint-Maximin a égalisé pour les Magpies, les Mancuniens ont repris leur marche en avant en deuxième mi-temps.

Daniel James (57ème) a inscrit le deuxième but de Man United suivi, comme souvent, d'une réalisation de Bruno Fernandes. Le milieu offensif portugais a inscrit le troisième but de son équipe sur pénalty, à un quart d'heure de la fin du match. Avec cette victoire, Man United double Leicester et récupère la 2ème place, à dix points du rival Manchester City.

Premier League - 25e Journée Manchester United 3 - 11 - 1 Newcastle M. Rashford 30'

D. James 57'

Bruno Fernandes (P.) 75'

36' A. Saint-Maximin



LES RÉSULTATS DE LA 25E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 19 Février

Wolverhampton - Leeds : 1-0

Samedi 20 Février

Southampton - Chelsea : 1-1

Burnley - West Bromwich Albion : 0-0

Liverpool - Everton : 0-2

Fulham - Sheffield United : 1-0

Dimanche 21 Février

West Ham - Tottenham : 2-1

Aston Villa - Leicester : 1-2

Arsenal - Manchester City : 0-1

Manchester United - Newcastle : 3-1

Lundi 22 Février