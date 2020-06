P.League - Man United enchaîne et en colle trois à Brighton

Ce mardi soir, Manchester United a confirmé sa bonne forme du moment et s’est largement imposé face à Brighton (3-0). Une victoire indispensable aux Reds Devils (5èmes, 52 points) dans la course à l’Europe, surtout après la victoire de Wolverhampton (52 points également) face à Aston Villa samedi. Dès le premier quart d’heure, Mason Greenwood, lancé dans un super numéro en solo, a percé la défense des Seagulls et a crucifié le gardien d’une frappe soudaine (16ème). Le tant attendu duo Bruno Fernandes-Paul Pogba, très inspiré ce soir, s’est ensuite montré décisif à la 29ème : sur un service du Français, le Portugais a inscrit le deuxième but d’une frappe déviée par la défense adverse trompant finalement le gardien Ryan Mathew. Les Mancuniens ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont même triplé la mise à la 50ème. Sur une contre attaque éclaire, Greenwood a débordé puis trouvé Fernandes au second poteau qui a repris le ballon d’une superbe volée.

United a fait forte impression ce soir, et a enchaîné un 15ème match sans défaite face à un Brighton inoffensif à domicile. Les hommes de Graham Potter (33 points) se retrouvent 15èmes à l’issue de cette 29ème journée et ne disposent que de 6 points d'avance sur le premier relégable, Bournemouth.

Premier League - 32e Journée Brighton & Hove Albion 0 - 30 - 2 Manchester United 16' M. Greenwood

29' Bruno Fernandes

50' Bruno Fernandes



LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 27 juin

Aston Villa - Wolves : 0-1

Dimanche 28 juin

Watford - Southampton : 1-3

Lundi 29 juin

Crystal Palace - Burnley : 0-1

Mardi 30 juin

Brighton - Manchester United : 0-3

Mercredi 1 juillet

19h00 : Arsenal - Norwich

19h00 : Arsenal - Norwich 19h00 : Bournemouth - Newcastle

19h00 : Everton - Leicester City

21h15 : West Ham - Chelsea

Jeudi 2 juillet