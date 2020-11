P.League - Man United fait le service minimum contre West Bromwich

Ce samedi soir, Manchester United recevait West Bromwich dans le cadre de la 9e journée de Premier League. Retour sur cette rencontre.

Premier League - 9e Journée Manchester United 1 - 00 - 0 West Bromwich Bruno Fernandes (P.) 56'



Les Red Devils devaient réagir. 15es au classement au coup d'envoi, les coéquipiers d'Anthony Martial, titulaire pour ce match, à l'inverse de Paul Pogba absent pour cette rencontre, étaient dos au mur. Malgré une nette domination en terme de possession (67%), les hommes d'Ole Gunnar Solksjaer n'ont pas su faire la différence. Les deux équipes sont donc rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge (0-0).

En deuxième mi-temps, Connor Gallagher a pensé obtenir un pénalty pour les visiteurs, mais la VAR en a décidé autrement (47e). Les Mancuniens ont vite réagi. En effet, suite à une faute de Darnell Furlong dans la surface, le Portugais Bruno Fernandes a inscrit un but sur pénalty pour donner l'avantage aux siens (53e). L'entrée en jeu d'Edinson Cavani à la place de Juan Mata n'a pas changé le cours du match (63e). Manchester United a fait un bond en avant avec cette victoire, et s'est emparé de la 9e place (13 points), en attendant les matchs de demain. West Brom est resté à la même place (18e avec 3 points), mais peut descendre à la dernière place en cas de victoire de Sheffield et Burnley.

LES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 21 novembre

Newcastle - Chelsea : 0-2

Aston Villa - Brighton : 1-2

Tottenham - Manchester City : 2-0

Manchester United - West Bromwich Albion : 1-0

Dimanche 22 novembre

13 heures : Fulham - Everton

15 heures : Sheffield United - West Ham

17 heures 30 : Leeds - Arsenal

20 heures 15 : Liverpool - Leicester

Lundi 23 novembre

18 heures 30 : Burnley - Crystal Palace