P.League - Man United fait tomber Man City et son incroyable série !

Énorme surprise en Premier League ! Largement devant au classement, Manchester City a chuté face à son rival de United à l'Etihad Stadium (0-2). Un revers d'autant plus surprenant puisque les Citizen étaient invaincus depuis 19 matchs de championnat et comptaient 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues ! Tout a très mal commencé pour la bande de Pep Guardiola, qui a concédé un pénalty au bout de 2 minutes seulement. Gabriel Jesus, revenu défendre, fait chuter Anthony Martial dans la surface et Bruno Fernandes ne se fait pas prier pour convertir cette occasion. En cruel manque de créativité en attaque, Man City ne s'est pas créé énormément d'occasions et rentre au vestiaire avec un but de retard.

Mais la deuxième mi-temps démarre comme la première et amène le deuxième but des Red Devils. Sur leur première attaque, les Rouges filent vers le but grâce à une bonne relance de Dean Henderson. Après un relais avec Marcus Rashford sur la gauche, Luke Shaw trompe Ederson avec un tir rasant du gauche dans la surface, profitant du mauvais alignement de la défense (50ème). Impuissants, les Citizen ne vont même pas sauver l'honneur avec une réduction du score. Au classement, Man City conserve tout de même une bonne avance avec 11 points d'avance sur son adversaire du soir.

(FT

LES RÉSULTATS DE LA 27E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 6 mars

Burnley - Arsenal : 1-1

Sheffield Utd - Southampton : 0-2

Aston Villa - Wolverhampton : 0-0

Brighton & Hove Albion - Leicester City : 1-2

Dimanche 7 mars

West Bromwich Albion - Newcastle : 0-0

Liverpool - Fulham : 0-1

Manchester City - Manchester United : 0-2

20 heures 15 : Tottenham - Crystal Palace

Lundi 8 Mars