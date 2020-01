P.League - Manchester City accroché par Crystal Palace, Arsenal piétine

En attendant le choc opposant le leader Liverpool à Manchester United (dimanche 17h30), le dauphin des Reds Manchester City a raté l'occasion de revenir un peu plus sur l'équipe de Jürgen Klopp. Les Citizens ont en effet été rattrapés dans les derniers instants par Crystal Palace (2-2) pour le compte de la 23e journée de Premier League. Pourtant bien en place et avec près de 72% de possession de balle, les coéquipiers de Sterling ont eu du mal à trouver la faille face à des Londoniens très bien regroupés et concentrés défensivement. Les visiteurs ont même ouvert le score en première mi-temps par l'intermédiaire de Cenk Tosun (38e) sur leur seul tir cadré du premier acte, mais Agüero s'est révolté dans les dix dernières minutes en s'offrant un doublé (82e, 87e). Man City pensait avoir fait le plus dur, mais le malheureux Fernandinho marquait contre son camp dans le temps additionnel, en détournant une frappe de Zaha dans ses propres cages. L'équipe de Guardiola compte désormais prés de treize points de retard sur Liverpool qui a de son côté deux matchs de retard.

Côté Gunners, l'effet Arteta se fait sentir au niveau du jeu mais pas encore au niveau des résultats. Privé d'Aubameyang, Arsenal a longtemps dominé Sheffield United à l'Emirates Stadium mais a finit par concéder le match nul (1-1). Dominateur dans la possession, les coéquipiers de Lacazette ont été supérieurs durant toute la rencontre et auraient pu s'imposer en faisant preuve d'un peu plus de réalisme. Le jeune Gabriel Martinelli avait ouvert le score pour Arsenal, mais Fleck a égalisé a quelques minutes du terme. Avec ce match nul, Arsenal enchaîne un deuxième match nul en championnat et reste à la dixième place du classement.

Dans les autres matchs de la journée, Norwich s'est imposé face à Bournemouth (1-0) grâce à la révélation Pukki, tandis que Brighton et Aston Villa ont fait match nul (1-1). Les Wolves ont quand à eux renversé Southampton (2-3) et grimpent à la sixième place du classement. Tottenham est resté muet plus tôt dans la journée face à Watford tandis qu'Everton et West Ham se sont quittés bons amis (1-1).

LES RESULTATS DE LA 23EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 18 janvier

Watford - Tottenham : 0-0

Arsenal - Sheffield United : 1-1

Brighton - Aston Villa : 1-1

Manchester CIty - Crystal Palace : 2-2

Norwich - Bournemouth : 1-0

Southampton - Wolverhampton : 2-3

West Ham - Everton : 1-1

18h30 : Newcastle - Chelsea

Dimanche 19 janvier

15h : Burnley - Leicester

17h30 : Liverpool - Manchester United