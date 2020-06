P.League - Manchester City atomise Burnley

En clôture de la 30ème journée de Premier League, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Burnley (5-0), ce lundi soir à l'Etihad Stadium. Dans leur antre fétiche, les hommes de Pep Guardiola ont déroulé leur football, expédiant les affaires courantes puisque tout était déjà plié à la pause (3-0). Phil Foden (20ème, 63ème) et Riyad Mahrez (43ème, 45ème sur penalty) ont été très en vue au cours de cette démonstration, se fendant chacun d'un doublé, dont un express pour l'international algérien. David Silva (51ème) a également participé à ce petit festival, qui permet aux Citizens de conforter leur deuxième place au classement. Avec 63 points au compteur, les coéquipiers de Sergio Agüero, touché à la cheville et sortie avant la pause (45ème+3), reviennent certes à 20 unités de Liverpool, leader incontesté et incontestable (83 points), mais prennent surtout 9 longueurs d'avance sur les Foxes de Leicester City, troisièmes (54 points).

Premier League - 30e Journée Manchester City 5 - 03 - 0 Burnley P. Foden 22'

R. Mahrez 43'

R. Mahrez (P.) 45' +3

David Silva 51'

P. Foden 63'



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 19 juin

Norwich City - Southampton : 0-3

Tottenham - Manchester United : 1-1

Samedi 20 juin

Watford - Leicester City : 1-1

Brighton & Hove Albion - Arsenal : 2-1

West Ham - Wolverhampton : 0-2

Bournemouth - Crystal Palace : 0-2

Dimanche 21 juin

Newcastle - Sheffield United : 3-0

Aston Villa - Chelsea : 1-2

Everton - Liverpool : 0-0

Lundi 22 juin