P.League - Manchester City atomise Burnley

Après sa défaite contre Tottenham (2-0) le week-end passé, Manchester City a corrigé le tir en passant ses nerfs sur le club de Burnley (5-0), ce samedi après-midi, à l'occasion de la 10ème journée de Premier League. Sur leur pelouse de l'Etihad Stadium, les protégés de Pep Guardiola ont déroulé leur football. Riyad Mahrez a été le grand bonhomme de cette rencontre avec un triplé à son actif (6ème, 22ème, 69ème). Benjamin Mendy (41ème) et Ferran Torres (67ème) ont marqué les deux autres buts des Citizens qui, avec ce large succès, retrouvent la première moitié de tableau et grimpent à la huitième place du classement (15 points, un match en moins). Liverpool, toujours leader malgré son nul sur la pelouse de Brighton & Hove Albion (1-1, résumé) en début d’après-midi, pointe six longueurs devant (21 points).

Premier League - 10e Journée Manchester City 5 - 03 - 0 Burnley R. Mahrez 6'

R. Mahrez 22'

B. Mendy 41'

Ferrán Torres 66'

R. Mahrez 69'



LES RÉSULTATS DE LA 10E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 27 novembre

Crystal Palace - Newcastle: 0-2

Samedi 28 novembre

Brighton - Liverpool : 1-1

Manchester City - Burnley : 5-0

18 heures 30 : Everton - Leeds

21 heures : West Bromwich Albion - Sheffield United

Dimanche 29 novembre

15 heures : Southampton - Manchester United

17 heures 30 : Chelsea - Tottenham

20 heures 15 : Arsenal - Wolverhampton

Lundi 23 novembre