P.League - Manchester City chute à Southampton !

Après avoir étrillé Liverpool jeudi soir (4-0), Manchester City est retombé dans ses travers ce dimanche soir. Sur la pelouse de Southampton, les protégés de Pep Guardiola se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0), à l'occasion de la 33ème journée de Premier League. D'un magnifique lob des 40 mètres, décoché peu après le quart d'heure de jeu, Che Adams a inscrit l'unique but de la rencontre (16ème). À l'issue de ce succès de prestige, les pensionnaires du St. Mary's Stadium grimpent à la treizième place du classement (43 points) et assurent officiellement leur maintien dans l'élite anglaise. Les Citizens, qui ont eu les ballons pour égaliser mais sont tombés sur un portier des Saints en état de grâce, restent au deuxième rang (66 points), huit longueurs devant Leicester City, troisième (58 points).

Premier League - 33e Journée Southampton 1 - 01 - 0 Manchester City Che Adams 16'



LES RÉSULTATS DE LA 33E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 4 juillet

Norwich City - Brighton & Hove Albion : 0-1

Manchester United - Bournemouth : 5-2

Leicester City - Crystal Palace : 3-0

Wolverhampton - Arsenal : 0-2

Chelsea - Watford : 3-0

Dimanche 5 juillet

Burnley - Sheffield Utd : 1-1

Newcastle - West Ham : 2-2

Liverpool - Aston Villa : 2-0

Southampton - Manchester City : 1-0

Lundi 6 juillet