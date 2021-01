P.League - Manchester City déroule face à WBA, Arsenal domine Southampton

Pour le compte de la 20ème journée de Premier League, ce mardi soir, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de West Bromwich Albion (0-5). Maîtres de leur sujet, les Citizens ont expédié les affaires courantes et déroulé leur football avec des buts signés Ilkay Gündogan (6ème, 30ème), Joao Cancelo (20ème), Riyad Mahrez (45ème+2) et Raheem Sterling (57ème). Un large succès qui permet aux hommes de Pep Guardiola de reprendre provisoirement la tête du classement (41 points), une unité devant Manchester United (40 points).

Dans le même temps, Arsenal a fait et bien fait le travail sur la pelouse de Southampton (1-3). Surpris par l'ouverture du score précoce inscrite par Stuart Armstrong (3ème), les Gunners ont vite répliqué grâce à Nicolas Pépé (8ème). En fin de premier acte, Bukayo Saka a donné l'avantage aux Londoniens (39ème). Passeur décisif sur le deuxième but de son équipe, Alexandre Lacazette s'est ensuite mué en buteur lors du second acte pour mettre fin à tout suspense (72ème). Suite à cette belle victoire, les protégés de Mikel Arteta grimpent en huitième position (30 points).

LES RÉSULTATS DE LA 20E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 26 janvier

Crystal Palace - West Ham : 2-3

Newcastle - Leeds United : 1-2

West Bromwich Albion - Manchester City : 0-5

Southampton - Arsenal : 1-3

Mercredi 27 janvier

19 heures : Chelsea - Wolverhampton

19 heures : Burnley - Aston Villa

20h30 : Brighton & Hove Albion - Fulham

21h15 : Manchester United - Sheffield Utd

21h15 : Everton - Leicester City

Jeudi 28 janvier