P.League - Manchester City enchaîne face à Crystal Palace

La passe de cinq pour Manchester City. Ce soir dans le cadre de la 19ème journée de Premier League, les Skyblues se sont imposés (4-0) chez eux face à Crystal Palace. Un succès mérité pour les hommes de Guardiola qui ont dominé des Eagles privés du ballon. Le premier but du match a été inscrit à la suite d'un corner. Stones est venu reprendre de la tête un centre de De Bruyne pour ouvrir le score (26ème). Le but du break va intervenir en seconde, après un corner mal repoussé le ballon revient sur Gundogan. Le milieu de terrain allemand enroule du droit pour nettoyer la lucarne de Guaita (56ème). Le gardien espagnol s'incline une troisième encore suite à un corner. Le portier repousse d'abord une tête de Ruben Dias mais Stones suit bien pour s'offrir le doublé. Sterling parachève le succès des siens en fin de match sur coup-franc (88ème). Grâce à ce succès, les Cityzens grimpent de trois place au classement et s'installent sur la seconde marche avec 35 points soit deux de moins que le leader Manchester United.

LES RÉSULTATS DE LA 19E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 16 Janvier

Wolverhampton - West Bromwich Albion : 2-3

West Ham - Burnley : 1-0

Leeds United - Brighton & Hove Albion : 0-1

Fulham - Chelsea : 0-1

21h : Leicester City - Southampton

Dimanche 17 Janvier

Sheffield Utd - Tottenham : 1-3

Liverpool - Manchester United : 0-0

20h15 : Manchester City - Crystal Palace : 4-0

Lundi 18 Janvier