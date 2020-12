P.League - Manchester City fait le minimum à Southampton

Après deux nuls contre Manchester United (0-0) et West Bromwich Albion (1-1), Manchester City a repris sa marche en avant en s'imposant sur la plus petite des marges sur la pelouse de Southampton (0-1). Le seul but de cette rencontre de la 14ème journée de Premier League a été inscrit peu après le premier quart d'heure de jeu par Raheem Sterling (16ème), bien servi par Kevin De Bruyne. Avec cette victoire étriquée, les protégés de Pep Guardiola gagnent quatre places au classement et grimpent à la 5ème position (23 points). Les Saints, eux, sont une longueur devant (24 points), au quatrième rang.

LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 19 décembre

Crystal Palace - Liverpool : 0-7

Southampton - Manchester City : 0-1

18 heures 30 : Everton - Arsenal

21 heures : Newcastle - Fulham

Dimanche 20 décembre

13 heures : Brighton & Hove Albion - Sheffield Utd

15 heures 15 : Tottenham - Leicester City

17 heures : Manchester United - Leeds United

20 heures 15 : West Bromwich Albion - Aston Villa

Lundi 21 décembre