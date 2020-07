P.League - Manchester City gifle Liverpool !

En clôture de la 32ème journée de Premier League, Manchester City, champion sortant, a infligé une vraie correction à son successeur, Liverpool. Au sortir d'une prestation d'ensemble de grande qualité, les hommes de Pep Guardiola ont étrillé ceux de Jürgen Klopp (4-0). Sur la pelouse de l'Etihad Stadium, Kevin De Bruyne a d'abord profité d'un penalty obtenu par Raheem Sterling pour une faute de Joe Gomez pour prendre Alisson Becker à contre-pied, ouvrir la marque (25ème), et lancer sa partition majuscule. Moins de dix minutes plus tard, le portier brésilien des Reds a été contraint de s'incliner pour la deuxième fois de la soirée, trompé entre ses jambes par une frappe croisée du remuant Sterling (35ème). Passeur décisif sur le deuxième but, Phil Foden a ensuite été récompensé de sa très belle première mi-temps en inscrivant le troisième but des siens, peu avant la pause, d'une frappe croisée du droit après un joli une-deux avec De Bruyne (45ème).

Émoussés et la tête ailleurs, les Reds ont continué de souffrir, et pas qu'un peu, au retour des vestiaires. Après plusieurs grosses opportunités pour les Citizens, le malheureux Alex Oxlade-Chamberlain a donné un peu plus d'ampleur à cette déroute en marquant contre son camp (66ème), nouveau signe de ce jeudi soir purement cauchemardesque. Manchester City, qui a ensuite eu les ballons pour encore alourdir le score, a envoyé un sacré message avec cette prestation d'ensemble XXL. Le titre est certes perdu mais il faudra clairement compter sur les Citizens pour les prochaines échéances de la saison, qu'elles soient nationales (FA Cup) ou continentales (LDC). Les hommes de Jürgen Klopp, quant à eux, ne pouvaient pas faire bien pire pour leur première sortie dans leur nouveau costume de champion.

Premier League - 32e Journée Manchester City 4 - 03 - 0 Liverpool K. De Bruyne (P.) 25'

R. Sterling 35'

P. Foden 45'

A. Oxlade-Chamberlain (CSC) 66'



LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 27 juin

Aston Villa - Wolverhampton : 0-1

Dimanche 28 juin

Watford - Southampton : 1-3

Lundi 29 juin

Crystal Palace - Burnley : 0-1

Mardi 30 juin

Brighton & Hove Albion - Manchester United : 0-3

Mercredi 1 juillet

Arsenal - Norwich City : 3-0

Bournemouth - Newcastle : 1-4

Everton - Leicester City : 2-1

West Ham - Chelsea : 3-2

Jeudi 2 juillet