P.League - Manchester City s'impose contre West Ham et s'envole en tête

En ouverture de la 26ème journée de Premier League, Manchester City l'a emporté (2-1) face à West Ham et poursuit son cavalier seul en tête du championnat. Sans être aussi impressionnant que lors de leurs dernières sorties, les Skyblues s'offrent tout de même leur 20ème succès consécutifs toutes compétitions confondues. Les hommes de Guardiola ont ouvert le score à la demi heure de jeu grâce à Ruben Dias. À la réception d'un superbe centre du gauche de De Bruyne, le défenseur portugais termine de la tête (30ème). Étonnants quatrième de Premier League au coup d'envoi, les Hammers se procurent une grosse occasion quelques minutes plus tard puisqu'Antonio trouve le poteau d'Ederson sur une reprise (39ème). Pas en réussite sur cette action, l'attaquant anglais va ensuite égaliser en prolongeant une frappe de Lingard (43ème). Tenus en échec à la pause, les locaux parviennent à reprendre l'avantage après l'heure de jeu. À la suite d'un corner, Mahrez fait la différence sur la droite et sert Stones en retrait dont la frappe croisée termine au fond (68ème). Le score ne changera pas. Manchester City s'impose et prend provisoirement 13 points d'avance sur son dauphin Manchester United.

Premier League - 26e Journée Manchester City 2 - 11 - 1 West Ham Rúben Dias 30'

J. Stones 68'

43' M. Antonio



