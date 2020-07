P.League - Manchester City sans pitié pour Watford

Manchester City n'a plus rien à jouer dans cette saison de Premier League, mais n'a eu aucune pitié pour Watford, toujours engagé dans la lutte pour le maintien. Les hommes de Pep Guardiola se sont facilement imposés 4 buts à 0, sur la pelouse des Hornets, grâce à des réalisations de Raheem Sterling (x2), Phil Foden et Aymeric Laporte. Ils restent évidemment seconds du classement, alors que leur adversaire du soir, qui venait de licencier son entraîneur Nigel Pearson, se retrouve à portée du premier relégable, Aston Villa, qui reçoit plus tard dans la soirée Arsenal...

Premier League - 37e Journée Watford 0 - 40 - 2 Manchester City 31' R. Sterling

40' R. Sterling

63' P. Foden

66' A. Laporte



LES RÉSULTATS DE LA 37E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 18 juillet

Norwich City - Burnley : 0-2

Dimanche 19 juillet

Bournemouth - Southampton : 0-2

Tottenham - Leicester City : 3-0

Lundi 20 juillet

Brighton & Hove Albion - Newcastle : 0-0

Sheffield Utd - Everton : 0-1

Wolverhampton - Crystal Palace : 2-0

Mardi 21 juillet

19h : Watford - Manchester City : 0-4

21h15 : Aston Villa - Arsenal

Mercredi 22 juillet